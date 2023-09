MotoGP oggi | GP Misano 2023 | orari FP | qualifiche e Sprint Race | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di sabato 9 settembre 2023), sabato 9 settembre, giornata piuttosto intensa a, sede del dodicesimo round del Motomondiale. Sul tracciato catalano assisteremo a prove libere,e alle, in riferimento alla, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto fisica quella dedicata alla memoria di Marco Simoncelli che richiederà tanto ai piloti. Non sarà semplice per Francesco Bagnaia nella classe regina. Reduce dallo spaventoso incidente di Barcellona, Pecco non è al meglio della sua condizione, dovendo fare i conti con dolori alla schiena e alla gamba destra. Dovrà stringere i denti il leader della classifica generale, al cospetto di rivali in palla come Maverick Vinales (Aprilia), Jorge Martin (Ducati Pramac) e Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46), ...

"Se volete entrare a Tavullia , sappiate che dale chiavi le ho io". Valentino Rossi ha commentato con la sua verve ironica il riconoscimento ... 125, 250, 500 e. Nel 2014 ha fondato la ...... le voci, le attenzioni sono tutti per lui, come quando era il padrone assoluto della. In ... Per il momento non ha ancora i mezzi per farlo in pista, nonostantenelle Prove sia arrivato uno ...Dopo tutto quello che mi è successo al Montmeló, entrarenel box è stato uno dei momenti più belli della stagione. Non è stata una giornata facile, perché faticavo molto a muovere la gamba sulla ...

Al netto della prestazione spettacolare di Bezzecchi (a mezzo servizio per la botta rimediata a Barcellona), la carezza di Marc Marquez a Pedrosa dice altro alla fine della pre-qualifica che decide ...MotoGP: Si è spento improvvisamente una delle figure più importanti del paddock del motomondiale, amministratore delegato dell'associazione delle squadre ...