MotoGp Misano | Martin vince la Sprint su Bezzecchi Bagnaia sbalorditivo | è terzo con la gamba dolorante

(Di sabato 9 settembre 2023) Jorgesu Ducati Pramacla garadel Gp di San Marino didavanti a Marcocon la Ducati Mooney VR 46. Ma a stupire tutti è la strabiliante prestazione di uno stoico Francesco: il pilota della Ducati ufficiale riesce a conquistare il podio nonostante unaancoradopo la terribile caduta del Gp di Catalunya di domenica scorsa. Il leader del Mondiale negli ultimi giri della mini-gara del sabato è riuscito anche a difendersi dall’attacco di Dani Pedrosa, anche lui stupefacente in sella alla Ktm. Lo spagnolo ha chiuso davanti al compagno di squadra Brad Binder. Sesto posto per Vinales con l’Aprilia, settimo Marini con l’altra Ducati VR46. A chiudere la top ten Aleix ...

Seconda pole della stagione per Vietti, uno vero smacco per Acosta. Celestino, partito in quarta sabato mattina, staccando il miglior tempo in Fp3, s'è ripetuto in qualifica. Sarà l'aria di casa, il ...Jorge Martin (Ducati Pramac) domina la Sprint didalla prima all'ultima curva: lo spagnolo precede sul podio gli stoici Marco Bezzecchi (Mooney VR46) e Pecco Bagnaia, che stringono i denti dopo gli incidenti di Barcellona e si lasciano alle ......testuale della Sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini della classe. ... AAdriatico i piloti saranno chiamati a completare 13 giri , per i quali avranno a ...

