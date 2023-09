MotoGP | Jorge Martin esulta | “Competitività inaspettata a Misano | spero di fare due podi”

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023)imprendibile! Pazzesco lo spagnolo che si piazza in pole position nella griglia di partenza del Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola sul circuito Marco Simoncelli diAdriatico. Il pilota della Ducati Pramac ha abbassato di oltre quattro decimi il record della pista di Bezzecchi: 1:30.390.ator condividerà la prima fila proprio con Bezzecchi e con Bagnaia. Queste le sue parole dopo una qualifica straordinaria: “Un giro pazzesco e un ritmo pazzesco: sono molto contento. Questa qualifica mi dà tanta fiducia per il prosieguo di questo weekend e per le ultime gare. Su questa pista non mi aspettavo assolutamente di essere così forte e invece mi trovo benissimo.di divertirmi questa sera nella Sprint Race”. “Sta funzionando molto bene anche l’analisi molto più ...