MotoGP GP San Marino | Martin | “Mi mancava fiducia | sono contento”

(Di sabato 9 settembre 2023) Jorgeha ottenuto la pole position del GP di Sana bordo della sua Ducati Pramac. Commenta così ai microfoni di Sky le proprie qualifiche: “Le qualifichestate fatte a un ritmo pazzesco.di tornare al giro veloce, mitanta confidenza e tantadopo le ultime gare. Mi trovo benissimo qui a Misano, speriamo di divertirci stasera. Abbiamo analizzato in maniera profonda i dati ma potrebbe non bastare, perché accanto a me (in prima fila ndr.) ciquesti due che vanno molto forti. Speriamo di andare sul podio“. SportFace.

Jorge Martin su Ducati Pramac ha conquistato la pole position nel Gran Premio di San Marino classe MotoGp a Misano. Terza posizione per il campione del mondo della Ducati Francesco Bagnaia, mentre è seconda l'altra Ducati non ufficiale di Marco Bezzecchi.

MotoGP 2023. GP di San Marino. La notizia in prima fila: Dani Pedrosa, wild card, tira Marc Marquez, otto volte ... Moto.it

