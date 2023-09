MotoGP | GP San Marino | gli highlights delle qualifiche

(Di sabato 9 settembre 2023) Jorge Martin conquista la pole a Misano: il pilota del team Pramac ha disintegrato il tempo record di ieri di Bezzecchi in 1:30.390. In prima fila anche Bez e Bagnaia, subito protagonisti nonostante ...

Jorge Martin conquista la pole a Misano: il pilota del team Pramac ha disintegrato il tempo record di ieri di Bezzecchi in 1:30.390. In prima fila anche Bez e Bagnaia, subito protagonisti nonostante ...E' di Jorge Martin su Ducati Pramac la pole position nel Gp diMarino dia Misano con il tempo record della pista di 1.30.390. Secondo posto per Marco Bezzecchi con la Ducati Mooney VR 46, a 397 millesimi, e terzo Pecco Bagnaia su Ducati, a +0"436.

Dopo il terribile incidente a Barcellona, a Misano il campione del mondo chivassese risale in sella e agguanta la prima fila: "Sono contento. Non era scontato, non riesco a piegare il ginocchio"