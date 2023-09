MotoGp Gp San Marino 2023 | Espargarò | “Sono soddisfatto” Vinales | “Deluso | ma fiducia in domani”

(Di sabato 9 settembre 2023) Le Aprilia anche nella Sprint Race del Gp di Sansidimostrare in netta crescita con i due piloti,edche sipiazzati rispettivamente al sesto e ottavo. Grandi passi in avanti che comunque lasciano ben sperare per la gara diin terrà san marinese. Queste le parole dei due piloti.: “Anche se potrebbe sembrare un risultato deludente, in realtà posso considerarmi. Su una pista non favorevole, dopo le difficoltà di ieri,riuscito a concludere vicino a Maverick che qui guida molto forte e non troppo lontano dal podio. Anche fisicamentestato meglio del previsto, pensavo di svegliarmi dolorante invece posso dire di non aver avuto grossi problemi. ...

The MotoGP race is at 2pm Sunday. Bagnaia on Thursday got the medical all-clear to race in the San Marino Grand Prix after being involved in a horrific crash at last week's Catalan Grand Prix where ...Tutte le classifiche del weekend del GP di San Marino: i risultati di prove libere, qualifiche, gara e la griglia di partenza del Misano World Circuit ...