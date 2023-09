MotoGP | Francesco Bagnaia | “Sono molto contento della prima fila Non riesco a piegare il ginocchio”

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) 6 giorni dopo il bruttissimo incidente di Montmelò,compie una piccola grande impresa e conquista lain griglia a Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino eRiviera di Rimini 2023, valido come dodicesimo round stagionale del Mondiale. Pecco, pur guidando in condizioni non ottimali, ha stampato il terzo tempo in qualifica dietro alle altre Ducati del pole-man Jorge Martin e di Marco Bezzecchi. “. Non era scontato andare così, è una situazione abbastanza difficile. Comunque stamattina siamo riusciti ad essere veloci. Jorge ha fatto qualcosa di incredibile secondo me, da analizzare. Per fortuna lui è in Ducati, così almeno abbiamo i dati da controllare. Al momento la ...