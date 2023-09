MotoGP | Bagnaia oltre il dolore | è 3° nella Sprint Race a Misano! Martin vince | 2° Bezzecchi

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) Jorgebissa la pole position mattutina e si impone con grande autoritàdi Misano valevole per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Lo spagnolo del Team Pramac ha gestito la gara alla perfezione, difendendo la prima posizione in partenza per poi mantenerla fino al traguardo grazie ad un ritmo velocissimo e costante, senza commettere un minimo errore. Di fatto laha confermato le prime tre posizioni della griglia di partenza, con Ducati che ha centrato una bella tripletta sulla pista romagnola intitolata a Marco Simoncelli. La casa di Borgo Panigale può infatti festeggiare anche per il secondo posto di un ottimo Marco, acciaccato per la caduta del Montmelò e costretto ad ...