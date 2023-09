Moto2 | GP Misano 2023 | Arbolino ancora fuori dalla top 14 Miglior tempo per Vietti nella Fp3

Leggi su oasport

(Di sabato 9 settembre 2023) Neanche la fortuna aiuta Tony. Il pilota italiano ha tentato di centrare un piazzamento in top 14 in occasione della FP3 del GP di San Marino, dodicesimo appuntamento del Motomondialedi, ma nel suoe giro, arrivato a meno di un minuto dal termine, è stato bloccato da una bandiera rossa provocata da una caduta di Alcoba. Non c’è pace dunque per il lombardo che, anche in questa occasione, dovrà partire dal Q1. Non è mancata la sofferenza per il centauro dell’Elf Marc VDS Racing Team, il quale ha comunque faticato per tutta la sessione, non riuscendo a sfruttare al meglio neanche la scia di un super Celestino. A conti fatti dunque Tony si è dovuto accontentare della diciannovesima piazza con undi 1:36:790, un crono molto lontano rispetto a quello ...