Mostra Cinema Venezia | attore di Garrone miglior esordiente | Seydou Sarr piange sul palco

(Di sabato 9 settembre 2023) Il giovane senegalese riceve il Premio Marcello Mastroianni per la sua interpretazione nel film ‘Io capitano’ “Grazie a tutti, scusate… davvero, non ci sono parole”.sulil giovane senegalese, nel ricevere il Premio Marcello Mastroianni per la sua interpretazione nel film di Matteo, ‘Io capitano’ all’80madeldi. Il riconoscimento è dedicato ad un giovaneemergente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Festival di Venezia 2023: Tutti i Premi della 80esima Mostra Internazionale d'arte cinematografica Ecco l'elenco completo di tutti i premi del Festival di Venezia 2023 , assegnati dalla Giuria ... In corso la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia. 20.22 " Al 'Diavolo non esiste' il Leone d'Argento Il film giapponese 'Aku wa sonzai shinai (Il diavolo non esiste)' di Ryusuke Hamaguchi si è aggiudicato il Leone d'...

Gli altri premi Povere Creature! (Poor Things) del regista greco Yorgos Lanthimos è il vincitore del Leone d’oro alla Mostra del cinema di Venezia 2023. Il film in bianco e nero con protagonista Emma ...Vincitori della Coppa Volpi all’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, rispettivamente come miglior attore e miglior attrice sono ...