Morto il sociologo De Masi | un male fulminante | la diagnosi lo scorso 15 agosto

(Di sabato 9 settembre 2023) Addio a Domenico De: èa Roma il celebre, docente emerito di Sociologia del Lavoro all'Università Sapienza di Roma. Aveva 85 anni. Una notizia che travolge il mondo della cultura e anche quello della politica. Soltanto lo15, Deaveva scoperto di essere afflitto da una malattia invasiva. Lalo aveva colpito mentre era in vacanza a Ravello, quando i medici del policlinico Gemelli di Roma gli dissero che, purtroppo, gli restava poco da vivere. Insomma, un, quello che ha portato via il celebre, volto noto che popolava il dibattito televisivo, le cui posizioni negli ultimi anni erano vicine a quelle del M5s. Dei grillini era considerato uno degli ...

