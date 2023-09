Morto il sociologo De Masi | tra i sostenitori della necessità del reddito di cittadinanza

(Di sabato 9 settembre 2023) Èa Roma, all'età di 85 anni, ilDomenico De. Lo scorso 15 agosto, casualmente, aveva scoperto di avere una malattia invasiva, mentre era in vacanza a Ravello. I medici del policlinico Gemelli di Roma gli avevano comunicato che gli sarebbe restato poco da vivere. Era docente...

Studioso, ricercatore e consulente, De Masi stato preside della facolt di Scienze della ..."Se ne è andato un grandissimo, con un innato senso dell'umorismo, una specie rarissima. Ti abbiamo voluto bene in tanti. Ci vediamo Altrove, Domenico". Lo scrive il fondatore del M5S Beppe ...Il cordoglio del Campidoglio 'Con grande dispiacere apprendo della scomparsa del professor Domenico De Masi, undallo sguardo lucido sui cambiamenti del mondo del lavoro ma anche una ...

"Se ne è andato un grandissimo sociologo, con un innato senso dell'umorismo, una specie rarissima. Ti abbiamo voluto bene in tanti. Ci vediamo Altrove, Domenico". Così in un tweet Beppe ...ROMA (ITALPRESS) – Si è spento il sociologo Domenico De Masi. Aveva 85 anni ed è morto dopo una veloce malattia che non gli ha dato scampo. De Masi era nato a Rotello il 1º febbraio del 1938.