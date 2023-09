Morto Flavio Repetto | patron del gruppo dolciario Novi

Leggi su tpi

(Di sabato 9 settembre 2023) Addio al “re del cioccolato”. A 92 anni èildelElah Dufour., nato a Lerma l’11 dicembre 1931, ha dedicato gran parte della sua vita al, rinomato per la produzione di cioccolato e prodotti dolciari di alta qualità. All’età di 14 annisi trasferì con la famiglia a Genova, dove di giorno lavorava come cameriere e di sera studiava ragioneria all’istituto Avanzini. L’Università di Genova nel 2004 gli conferì la laurea Honoris Causa in Ingegneria Meccanica. Nel 2007 fu premiato con il Candy Kettle Award, l’oscar europeo dell’industria dolciaria. Nello stesso anno fu eletto presidente della Fondazione Carige (lo è stato fino al ...