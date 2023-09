Morto Domenico De Masi | il sociologo aveva 85 anni

85 anni, a lungo docente alla Sapienza. Il cordoglio M5sAnche Luiz Inácio Lula da Silva si unisce al cordoglio per la morte diDe Masi , il sociologo del Lavoroa 85 anni . Il direttore della Scuola di cittadinanza del Fatto Quotidiano era ...Tributo Conte e di tutti partiti. Fdi, di sinistra ma mai fazioso

Morto il sociologo Domenico De Masi Il Sole 24 ORE

Il G20 condanna L’uso della forza in Ucraina, ma non cita esplicitamente Mosca. E chiede la… Il Fatto Quotidiano15:01G20 Bianca Stati Europei Il G20 denuncia L'uso della forza in Ucraina ma non menzio ...Roma, 9 set. (Adnkronos) – Il sociologo Domenico De Masi è morto all’età di 85 anni. Lo scorso 15 agosto aveva scoperto di essere malato. Studioso, ricercatore e consulente, De Masi è stato preside ...