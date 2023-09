Morto a 85 anni Domenico De Masi | il sociologo del Reddito di cittadinanza

L'ho incontrato durante i miei studi in Sociologia, nel Magistero della Sapienza, in quei difficiliSettanta, lui docente e io studente, lui di sinistra e io di destra. Il rispetto per le idee ..."Le nostre condoglianze alla famiglia e alla comunità di Ravello, comune che aveva apprezzato negliil suo attivismo culturale e il suo impegno sociale". Loading... Grillo, ti abbiamo voluto ...Così in un tweet Beppe Grillo saluta il sociologo Domenico De Masi,oggi all'età di 85. Lo scorso 15 agosto aveva scoperto di essere malato. Studioso, ricercatore e consulente, De Masi è ...

È morto Domenico De Masi, il sociologo dei lavoratori aveva 85 anni Il Fatto Quotidiano

Auto travolge e uccide due turisti irlandesi sulla Colombo. La coppia stava attraversando l'incrocio per raggiungere il bus in arrivo Incidente sul Raccordo a Roma: morto un ragazzo di 23 anni, grave ...All’età di 85 anni è morto il sociologo Domenico De Masi “a seguito di una improvvisa e micidiale malattia” scrive Il Fatto quotidiano. De Masi è stato preside della facoltà di Scienze della ...