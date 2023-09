Morte in Normandia | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 9 settembre 2023)in: trama, cast e streaming delStasera, sabato 9 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondaindel 2022 diretto da Christophe Douchand con Raphaël Lenglet, Arielle Séménoff, Florence Pernel, François Pouron e Stéphane Metzger. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama A Granville, in. Camille Fauvel (François Pouron), famosa scrittrice di romanzi ed ex anatomo-patologa scopre il corpo di un uomo ucciso secondo un antico rituale vichingo. Sul luogo del ritrovamento si precipitano Damien Bonaventure (interpretato da Raphaël Lenglet, l’Antoine Dumas di “Candice Renoir”), capitano della polizia locale, e il procuratore distrettuale.in: il ...

Cosa c’è da vedere stasera in tv Ecco per voi la guida completa ai film e programmi tv in onda sui principali canali da non perdere in prima serata sabato 9 settembre.Thriller e sentimenti si intrecciano nel film di Peter Weir con l’ispettore Harrison Ford chiamato a proteggere un bambino della comunità Amish di Filadelfia, testimone di un delitto che coinvolge un ...