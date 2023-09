Morandi | ' Mi prendo una pausa sui social'

(Di sabato 9 settembre 2023) 'Per un po' non mi vedrete su Instagram, nbsp;Facebook e TikTok. Chissà, magari ci fa bene': così il cantante Gianni, che vanta un seguito di oltre 5 milioni di ...

'Per un po' non mi vedrete su Instagram, nbsp;Facebook e TikTok. Chissà, magari ci fa bene': così il cantante Gianni, che vanta un seguito di oltre 5 milioni di ...Quindi nessuno si aspettava il colpo di scena:, infatti, ha annunciato di voler prendere le distanze dai social. L'annuncio Nell'ultimo video pubblicato sui suoi account il cantante, seduto ...... in primis il direttore artistico Amadeus e il co - conduttore Gianni, riferendosi a ... Miqualche giorno per riflettere, è stata una settimana frenetica". La figlia di Little Tony ha ...

Gianni Morandi: «Mi prendo una pausa dai social» Corriere della Sera

Gianni Morandi, 79 anni, una carriera d'oro e ben 2 milioni di follower solo su Instagram spiazza tutti e annuncia di voler lasciare i social per un po'. Il ...Gianni Morandi ha annunciato ai suoi follower di volersi prendere una pausa dai social, pur senza rivelarne le motivazioni.