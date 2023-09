Monte Bianco | Tajani svela la sua idea | poi precisa sulla Tav

(Di sabato 9 settembre 2023) In merito all’argomento relativo al(e non solo) ha voluto esprimere il proprio pensiero il ministro degli Esteri, AntonioTra poche settimane (mente il 25 settembre) si recherà in Francia,mente a Parigi dove riceverà la sua omologa Catherine Colonna. Sono tanti gli argomenti che affronteranno. Lo ha ribadito Antonio. L’attuale ministro degli Esteri ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “La Stampa“. Uno degli argomenti che è stato affrontato è il dossier che riguarda il. Anzi, a dire il vero, il doppio tunnel. Il ministro degli Esteri, Antonio(Ansa Foto) Notizie.comQuesto è quello che ha voluto inserire nella sua agenda. La proposta italiana, però, a ...

A Parigi "sono titubanti sulla necessità di costruire una seconda canna del traforo" del. "Per questo il 25 settembre sarò in Francia e incontrerò la ministra degli Esteri Catherine Colonna", dice oggi Antonio Tajani in un'intervista a La Stampa . "Dobbiamo far capire ai ...... l'andamento degli ultimi anni 31/08/23 Il traforo del31/08/23 Incidente sul lavoro a Torino, cinque operai travolti e uccisi da un treno 29/08/23 Milano, nel 2023 uccisi cinque ...Ma nell'agenda del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani c'è anche un nuovo dossier, "nevralgico per il futuro del Nord Ovest", che riguarda il raddoppio del tunnel del. "...

Tajani, convinceremo la Francia sul raddoppio Monte Bianco - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il ministro degli Esteri: “Il confine non può essere paralizzato il rischio è di isolare tutto il Nord Ovest e la nostra economia" ...A Bovo Marina si va per gustarsi il tramonto che qui e sino a Capo Bianco è sempre particolarmente ispirato e ... Prima di arrivarci, si potrebbe salire a Monte Suso per aggirarsi tra le vestigia del ...