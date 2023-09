(Di sabato 9 settembre 2023) La denuncia dei Si Cobas: "Volevamo manifestare pacificamente, ma abbiamo trovato gli agenti in assetto antisommossa". La replica dell'azienda: "Violenze ingiustificabili"

La denuncia dei Si Cobas: "Volevamo manifestare pacificamente, ma abbiamo trovato gli agenti in assetto antisommossa". La replica dell'azienda: "Violenze ingiustificabili"Per Lula amicizie diÈ facile capire come Petrobras con tutto questo c'entri eccome, ... Senza dimenticare ilarabo, che fresco di ingresso nei Brics è a maggior ragione un partner ...'Abbiamo auspicato sin da subito la partecipazione deldella produzione industriale al ... Come settore, daremo continuità a questo impegno nell'offrire opportunità die risparmio alle ...

Mondo Convenienza, ancora scontri tra polizia e operai davanti al negozio di Prato LA NAZIONE

Chissà quante cucine ha montato a Empoli, questo pakistano. Eppure la famigliola non sa neppure perché quei cinquanta operai assiepati davanti all’ingresso di Mondo Convenienza urlino di sciopero, ...La denuncia dei Si Cobas: “Volevamo manifestare pacificamente, ma abbiamo trovato gli agenti in assetto antisommossa” ...