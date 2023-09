Mondiali di rugby al via Numeri e curiosità della nazionale italiana

(Di sabato 9 settembre 2023) AGI - L'Italia delsi appresta ad affrontare la sua decima Coppa del Mondo. L'edizione francese vedrà gli azzurri impegnati contro Namibia (9 settembre ore 13), Uruguay (20 settembre ore 17.45), Nuova Zelanda (29 settembre ore 21) e Francia (6 ottobre ore 21). Saranno venti le squadre pronte a darsi battaglia per conquistare la Web Ellis Cup. LaWorld Cup è un evento relativamente giovane: la prima edizione, vinta dagli All Blacks, risale al 1987. L'Italia non è mai riuscita ad andare oltre il girone di qualificazione. Il miglior piazzamento è quello del 2019 con due vittorie e un pareggio, deciso però a tavolino per l'annullamentogara contro la Nuova Zelanda per l'arrivo in Giappone dell'uragano Hagibis, risultato che qualificò i neozelandesi. La vittoria con più punti realizzati è stata quella contro la Russia ...

