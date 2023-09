Mondiali di Canottaggio | argento e bronzo per l’Italia | il 4 di coppia e il doppio PL da applausi

(Di sabato 9 settembre 2023) Belgrado –sono i colori delle due medaglie vinte oggi dalaidi. Dopo le conquiste di ieri, proseguono i successi azzurri a Belgrado. Grazie a una splendida rimonta di carattere il 4 dirisale la cima e si prende il secondo posto in finale. La squadra formata da Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza e Nicolò Carucci proseguono a scrivere la storia di una delle barche più premiate nella storia azzurra. L’oro è andato all’Olanda e ilalla Polonia. La festa è proseguita poi per ilpesi leggeri. In barca sia Stefano Oppo che Gabriel Soares lottano e strappano iliridato. Ha trionfato poi l’Irlanda. L’è andato alla ...

Un'altra imbarcazione strappa il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Nella penultima giornata deidi, in corso di svolgimento sulle acque serbe a Belgrado , la Nazionale azzurra qualifica la quarta imbarcazione per i Giochi Olimpici parigini che si disputeranno l'anno prossimo.... Fede & Vale, due stelle ora anche a fumetti La coppia d'oro delfemminile si trasforma in un fumetto, Never Stop, per ispirare le giovani ragazze. Oro a Tokyo 2020, con idi ...Alle 12:55 diretta su RaiSport direttamente da Belgrado, Serbia , potrete assistere alla terza giornata deidi, con le Finali in diretta su RaiSport e la telecronaca di ...

LIVE Canottaggio, Mondiali 2023 in DIRETTA: argento straordinario per il 4 di coppia maschile! Oppo/Soares bronzo ... OA Sport

Grazie a una splendida rimonta di carattere il 4 di coppia risale la cima e si prende il secondo posto in finale. La squadra formata da Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza e Nicolò Carucci ...Prima medaglia per l’Italia nelle specialità olimpiche ai Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, dove tutte le barche oggi in lotta per il podio sono già quali ...