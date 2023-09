Mondiali basket | Italia-Slovenia 85-89 e azzurri ottavi

La Nazionale si arrende a Doncic L'Italia chiude all'ottavo posto idi2023 dopo la sconfitta con la Slovenia, che si impone 89 - 85 nella sfida che assegna la settima posizione nel torneo. Agli azzurri del ct Pozzecco non bastano i 22 punti di Spissu, ...L'Italia ottiene il miglior risultato degli ultimi 25 anni ai, migliorando il decimo posto ottenuto quattro anni fa in Cina. Segui la ...Doncic ( 29 punti , 10 rimbalzi e 8 assist ) va vicinissimo alla prima tripla doppia nella storia dei. La Slovenia chiude al settimo posto , l' Italia è ottava .

Pronostici Finale FIBA Mondiali Basket 2023: USA-Canada Le due grandi deluse americane, USA-Canada, si sfidano solo per il 3° posto. Amarezza soprattutto per il Team USA, ma partita dopo partita anche ... Italia-Slovenia: the Last Dance per Datome Si concludono con una sconfitta i Mondiali di basket per l'Italia, che chiude ottava dopo aver ...