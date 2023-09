Mondiali Basket | Italia ko | con la Slovenia termina 85 - 89 Segui la diretta

(Di sabato 9 settembre 2023) MANILA (Filippine) - L'perde anche la sfida per il settimo posto contro ladi Luka Doncic . Gli Azzurri partono meglio, si fanno recuperare, rientrano in partita nell'ultimo quarto ma ...

Doncic ( 29 punti , 10 rimbalzi e 8 assist ) va vicinissimo alla prima tripla doppia nella storia dei. La Slovenia chiude al settimo posto , l' Italia è ottava .MANILA (Filippine) - Luka Doncic dice 29 punti, 10 rimbalzi e 8 assist nel successo in volata della Slovenia per 89 - 85 contro l' Italia nella finalina per il 7° posto aiin quella che è stata l. La stella di Dallas si accende nel 3° periodo realizzando 14 punti e spingendo i suoi fino al +15 per poi chiudere sul 70 - 60 alla sirena della frazione. Gli Azzurri ...L'Italia ottiene il miglior risultato degli ultimi 25 anni ai, migliorando il decimo posto ottenuto quattro anni fa in Cina. Segui la ...

Nella finale per il 7° posto al mondiale di basket, l'Italia non riesce a salutare al meglio il capitano, alla sua ultima presenza con la maglia azzurra. Nonostante una rimonta nel finale, la stella d ...