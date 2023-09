Mondiali 2026 | Neymar trascina il Brasile e batte record Pelè

Il Brasile e Neymar, che batte il record di gol di Pelè, brillano e convincono nella prima giornata delle qualificazioni aidella Conmebol. La Nazionale verdeoro batte 5 - 1 la Bolivia ed inizia nel migliore dei modi un lungo percorso fatto di 18 giornate e tanti scontri diretti. La Seleçao debutta a Belem e ...Nei verdeoro titolare Danilo, doppiette per Neymar e Rodrygo. ROMA - Proseguono in Sudamerica le qualificazioni per idi calcio del. Esordio con rotonda vittoria per il Brasile. Il team verdeoro, con Diniz in panchina, in attesa dell'arrivo di Ancelotti, si è imposto all'Estadio Olimpico do Para di ...Gli highlights e le azioni salienti di Brasile - Bolivia 5 - 1, match di qualificazioni ai prossimidelper quel che riguarda la zona Conmebol. Gara mai in discussione per i verdeoro, che in apertura però sbagliano un rigore con il rientrante Neymar. Al 24 Rodrygo sblocca il risultato, ...

Qualificazioni Mondiali 2026: Rodrygo e Neymar trascinano il Brasile, vince Bielsa - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Brasile e Neymar, che batte il record di gol di Pelè, brillano e convincono nella prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026 della Conmebol. (ANSA) ...Nei verdeoro titolare Danilo, doppiette per Neymar e Rodrygo.ROMA (ITALPRESS) - Proseguono in Sudamerica le qualificazioni per i Mondiali di ...