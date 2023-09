Monaco | Balogun | «La decisione è stata facile per me»

(Di sabato 9 settembre 2023) Le parole disul suo trasferimento al: «Sentivo che era importante andare in una squadra che compete per vincere qualcosa» Intervistato dal Daily Mail, Floriansi esprime così sul suo trasferimento dall’Arsenal al. Di seguito le sue parole. «Alla fine, quando ilera interessato, èdavvero unaper me. Ho detto al mio agente: Questo è l’unico posto in cui voglio andare’. E, fortunatamente per me, ha fatto sì che ciò accadesse. Sentivo che, per me, era importante andare ovviamente in una squadra che compete per vincere qualcosa. Sono davvero una grande squadra del campionato francese. E allo stesso tempo voglio giocare. Voglio poter dimostrare a me stesso e dimostrare alla gente che sono ...

Folarin Balogun left Arsenal for Monaco for $47.5million earlier this summer The striker is currently away on international duty with the United States DailyMail.com provides all the latest ...Folarin Balogun has expressed that his decision to move to AS Monaco was an easy one once he became aware of their interest in him. Balogun had a successful loan spell in the French top flight with ...