Modi al G20 | il mondo soffre di una “crisi di fiducia”

Nel suo intervento di apertura delil premier indiano Nerendraè stato identificato come rappresentante di Bharat, ovvero il nome del Paese in hindi. Il cartello che indica i nomi dei Paesi di provenienza dei vari partecipanti ...DalDalsi Nuova Delhi sono arrivate le parole di vicinanza del presidente indiano Narendra: "Prima di iniziare con il programma del, voglio esprimere le mie condoglianze per la ...Al via i lavori del summita Nuova Delhi, presieduto da Narendra, che ha accolto nel centro congressi Bharat Mandapam 30 capi di Stato e di governo e 14 responsabili di organizzazioni internazionali, con alle spalle ...

Modi apre il G20. Trovata l'intesa su "questioni finanziarie chiave" AGI - Agenzia Italia

Comincia oggi, senza Vladimir Putin e Xi Jinping, e a dividere i paesi è sempre la questione della guerra in Ucraina ...Al summit che si svolge a New Delhi, presieduto dal premier indiano, sarà annunciata la Global biofuel alliance ...