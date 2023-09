(Di sabato 9 settembre 2023) Roma, 9 set. (Adnkronos) - ‘'Dopo 9 giorni di detenzione a Khaled è stato impedito di interloquire con il propriodi fiducia e non potrà certamente incontrarlo quantomeno fino al 12 settembre. E' quotidianamente sottoposto a interrogatorio senza la presenza del suoed è quindi solo mentre affronta domande pressanti poste dai poliziotti nella saletta di un carcere''. E' quanto denuncia l'avvocato Flavio Rossi Albertini,della famiglia in Italia di Khaled El Qaisi, il cittadino, trattenuto dalle autorità israeliane al valico di frontiera di Allenby e tuttora detenuto. ‘'Non gli è consentito conoscere gli atti che hanno determinato la sua custodia e la sua possibile durata; non sa chi lo accusa, per quale ragione lo faccia, cosa affermi in proposito – ...

'Khaled El Qaisi è un cittadino italo-palestinese, studente di Lingue e Civiltà Orientali presso l'Università La Sapienza di Roma, tra i fondatori del Centro documentazione palestinese. Uno studioso stimato per il suo impegno ...'Il 31 agosto scorso, Khaled El Qaisi, cittadino italo-palestinese residente a Roma, coniugato con una cittadina italiana e padre di un bambino anch'esso italiano, è stato tratto in arresto dalle autorità israeliane mentre attraversava con moglie ...

**Mo: italo-palestinese arrestato in Israele, legale ‘non può incontrare suo difensore’** La Gazzetta del Mezzogiorno

