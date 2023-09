Milano | schianto tra due auto che invadono il marciapiede | morta una 77enne

(Di sabato 9 settembre 2023) Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 settembre 2023 all’incrocio di via Lorenteggio a. Il sinistro si è verificato poco dopo le cinque e mezza. Uno scontro tra dueha fatto ribaltare uno dei due mezzi che, invadendo il, ha colpito due pedoni. Sono quattro le persone rimaste ferite dall’incidente. Una di loro è: era una donna di 77 anni. Incidente atra duein via Lorenteggio:Per motivi ancora da chiarire, duemobili si sono scontrate all’incrocio tra via Inganni e via Lorenteggio a. Uno dei due mezzi si è ribaltato, investendo due pedoni di passaggio. Si tratta di una donna di 77 anni e di un uomo di 84 anni, in prognosi ...

