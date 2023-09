Milan | Theo e Maignan domani non si alleneranno con la Francia E Giroud…

(Di sabato 9 settembre 2023), il programma diche coinvolgeHernandez. E intanto Giroud dopo l’infortunio… Stando a quanto riferisce RMC Sport, MikeHernandeznon prenderanno parte all’allenamento della. I due giocatori rossoneri rientreranno nel gruppo che hanno giocato titolare contro l’Irlanda e prenderanno parte a una seduta leggera di allenamento. Destino diverso per Olivier Giroud. Dopo il problema alla caviglia rimediato contro l’Irlanda, il centravanti è già tornato in Italia per preparare il derby delcontro l’Inter.

UN'ALTRA ASSENZA - Le assenze diHernandez e Maignan, per la nazionale transalpina, si vanno ad aggiungere a quella di Olivier Giroud , che contro l'Irlanda è uscito anzitempo per un problema ...: ansia Giroud, Jovic e Okafor scalpitano Ilsi affiderà alla spina dorsale consolidata composta da Maignan ,Hernandez e Leao . In dubbio Olivier Giroud a causa di un infortunio ..."Guardate cosa faHernandez":, la foto virale che umilia la Roma

Vista la partita giocata ieri dalla Francia, quest'oggi i calciatori della formazione di Deschamps sono scesi in campo per una sessione che ha visto i titolari fare una seduta leggera di scarico mentr ...Il Milan attende il derby con un po' d'ansia: preoccupano non soltanto le condizioni di Olivier Giroud, ma anche di Maignan ed Hernandez ...