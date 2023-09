Milan | senti Kjaer | «In Champions noi passiamo sicuro»

(Di sabato 9 settembre 2023) Simon, difensore del, ha parlato al termine della sfida tra Danimarca e San Marino dicendo la sua sul girone inLeague Simon, difensore del, ha parlato al termine della sfida tra Danimarca e San Marino dicendo la sua sul girone inLeague. Le sue dichiarazioni: «Ogni partita ha un 50/50, poi dipende sempre dal momento e dalla giornata. Perònoie poi per me non è importante chi passa».

Simon Kjaer, difensore del, ha parlato al termine della sfida tra Danimarca e San Marino dicendo la sua sul girone in Champions League Simon Kjaer, difensore del, ha parlato al termine della sfida tra Danimarca e San Marino dicendo la sua sul girone in Champions League. Le sue dichiarazioni: "Ogni partita ha un ...... rimase imbattuto per più di 9 partite, dal 25 ottobre del 1925 (Juventus -6 - 0, 4ª ... Nell'intervallo Allemandi, il nostro capitano, si avvicina e mi fa: ', una cortesia, smettila di ...A casa mia siamo tutti del. "Eh no, per entrare ci vuole la tessera del tifoso". Che cosa fa ... Potrei dire che, di fronte al timore chenei confronti dell'altro da te, se riesci a ...

Milan, senti Musah: "Qui è tutto fantastico. Concorrenza Non mi spaventa..." Tuttocampo

Christian Pulisic è stato uno degli acquisti più importanti del Milan nella campagna acquisti estiva del club rossonero. L’esterno americano ex Chelsea ha cominciato alla grande con due gol nelle ...Pulisic è certamente tra le note più positive di questo nuovo Milan. Le parole dello statunitense sul futuro ma non solo.