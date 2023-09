Milan | il fondo Elliott denuncia Blue Skye | ecco le accuse

(Di sabato 9 settembre 2023) Anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta ledel, ex proprietario del, rivolte a

... oltre ad alcuni amministratori delle due società che in più sedi giudiziarie, tra Milano e l'estero, avevano attaccato ilamericano in relazione alla vendita dela RedBird di Gerry ...Prosegue la querelle giudiziaria tra ilElliott e la società Blue Skye . Questa volta, gli statunitensi, che ad agosto 2022 hanno ceduto ila RedBird di Gerry Cardinale, hanno portato in tribunale i lussemburghesi e dinnanzi ai ...... operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext, mantenendo anche il giudizio ... confermando trend die sviluppo del business positivi. Il broker ha lasciato sostanzialmente ...

Cessione Milan, il fondo Elliott ha fatto causa a Blue Skye | News Pianeta Milan

Molte polemiche attorno alla società Rossonera e i suoi vertici. Si va per vie legali e potrebbe iniziare una vera e propria guerra.Simon Kjaer ha parlato dal ritiro della nazionale danese, dando le proprie considerazioni positive sul Milan e sugli obiettivi stagionali.