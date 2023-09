Milan | Chukwueze | «Mi sto adattando alla nuova lingua»

Leggi su calcionews24

Intervistato da Football Fan Tribe, l'attaccante del Milan Samuel Chukwueze ha parlato del suo arrivo in rossonero e della richiesta di Pioli. LA RICHIESTA DI PIOLI – «Ho già un insegnante per l'italiano perché Pioli vuole che io parli italiano, quindi sto già facendo lezione. Sto cercando di adattarmi e a tutto il resto» LA SCELTA – «Vincere tre Champions o un Mondiale solo? Dico un mondiale» GIOCATORE IDEALE – «Ruberei il colpo di testa di Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda il piede destro, vorrei quello di Ronaldinho, il sinistro di Robben. Per il tocco di palla scelgo Osimhen».