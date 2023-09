Stiamo dimenticando, inoltre, che ilpuò contare anche su un calciatore come'. Ilè, dunque, favorito per lo Scudetto 'La favorita per lo Scudetto, per me, è l'Inter. Senza ...... da quello di Theo Hernandez, passando per quello di Fikayo Tomori, Ismaele Pierre Kalulu. Calciomercato, da Krunic a a Calabria: il punto sui contrattiA rinnovare prima di Mike ......8 milioni netti ma certamente ai primissimi posti a livello di importanza in questo. ... Pioli escludein attesa del rientro e i due argentini Romero e Pellegrino, mentre Garcia lascia ...

Milan, Bennacer: messaggio di vicinanza per il terremoto in Marocco Pianeta Milan

Terremoto in Marocco, Bennacer esprime vicinanza: il messaggio del centrocampista del Milan sul proprio profilo Twitter Nella notte il Marocco è stato colpito da un violentissimo terremoto che ha caus ...Tutto fatto per il rinnovo di Ismael Bennacer: il centrocampista rossonero è arrivato alle 18 nella sede del Milan per la firma che lo legherà al club ... La FIFA ha appena annunciato i 14 candidati ...