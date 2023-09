(Di sabato 9 settembre 2023)train vista dele non solo: i due difensori sono anche sul mercatotra Simone Pierreper colui che dovrà affiancare Malick Thiaw al centro della difesa in Inter-. La squalifica rimediata da Tomori mette con le spalle al muro il tecnico Pioli, che con ogni probabilità escluderà a priori l’opzione Marco Pellegrino, perché molto giovane ed appena arrivato. Come sottolinea.com, iltra i due per ilpotrebbe riversarsi anche sulè passato da punto fermo della retrovia rossonera a seconda o terza scelta. Il suo contratto in ...

, HAI VISTO CHE SESKO Kjaer o Kalulu, da qui non si scappa. Manca giusto una settimana al primo derby della stagione e la sensazione è di trovarsi di fronte ad unche indirizzerà ...In mezzo al campo ci sono due certezze, Nicolò Barella (inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro) e Sandro Tonali passato in estate dalal Newcastle.Cristante - ...Indice Atalanta Bologna Cagliari Empoli Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio LecceMonza ... Inoltre, in attacco, Lookman è entrato incon De Ketelaere e Scamacca si è preso il posto ...

Milan, ballottaggio Kjaer-Kalulu tra derby e calciomercato Calcio News 24

Insomma si ha la sensazione che Acerbi dovrà sgomitare per ridiventare a tutti gli effetti il titolare anche se lavorerà sin da subito ad Appiano ed è per di più imbattuto in 4 match contro il Milan .Quello tra Simon Kjaer e Pierre Kalulu è un ballottaggio che potrebbe riversarsi dal campo al calciomercato per il Milan Stefano Pioli dovrà scegliere tra Simon Kjaer e Pierre Kalulu per colui che dov ...