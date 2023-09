Michele Umezu | il lato B in grande forma | l’ex del Fenomeno infiamma i social

... basti pensare che nel 2010 Ronaldo ha altresì riconosciuto il figlio Alexander, avuto dalla modellacon la quale ebbe una relazione occasionale in passato. Ex mogli Ronaldo Il ...... basti pensare che nel 2010 Ronaldo ha altresì riconosciuto il figlio Alexander, avuto dalla modellacon la quale ebbe una relazione occasionale in passato. Ex mogli Ronaldo Il ...

Michelle Umezu, la ex di Ronaldo: Costretta ad assumere steroidi ... Fanpage.it

Michele Umezu in grandissima forma. L'ex fiamma di Ronaldo Il Fenomeno, oggi culturista, ha infiammato i social con l'ultima foto ...