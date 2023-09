“Mi toccava | diceva di volermi bene” Storie di abusi raccontate per strada

(Di sabato 9 settembre 2023) “Ciao Carolina, fa male leggere tutte queste. Sento però di dover raccontare anche la mia”. Iniziano quasi tutte così le testimonianze, centinaia, raccolte dalla scrittrice femminista, molto attiva dentro e fuori dai social, Carolina Capria.di, violenze, molestie, che purtroppo accomunano tantissime donne di qualsiasi età e provenienza, che riescono a vincere il timore iniziale grazie al potere della condivisione. Leggere le testimonianze di altre donne, sapere di non essere da sole, le fa avere la forza di raccontare ciò che hanno subito, mettendoci la faccia. Così, in quello spazio protetto che è diventato il profilo Instagram “L’ha scritto una femmina” di Carolina Capria, è nata una vera e propria rubrica dal nome (hashtag) “Yes all women”, in antitesi con quel “Non tutti gli uomini” che è l’obiezione retorica ...

Ed è quello che mimia mamma da ragazza: occhi aperti e testa sulle spalle per non mettersi ... Subito dopoa me fare la domanda. Sull'assenza quasi totale di offerta e progetti ...Nelle comunicazioni in chat i ragazzi scrivono che la vittima 'si è sentita pure male ': 'Silà sotto piegata a terra. ' Chiamate l'ambulanza ',. L'abbiamo lasciata lì e siamo andati ...a lui, a monsignor Sercambi. Era lui il cuore di Golia.' Sercambi è il quarto degli ... misempre che l'Italia si sarebbe ricordata dei partigiani e degli alleati, ma non delle forze ...