'Ciao Carolina, fa male leggere tutte queste storie. Sento però di dover raccontare anche la mia'. Iniziano quasi tutte così ...Ed è quello che mimia mamma da ragazza: occhi aperti e testa sulle spalle per non mettersi ... Subito dopoa me fare la domanda. Sull'assenza quasi totale di offerta e progetti ...Nelle comunicazioni in chat i ragazzi scrivono che la vittima 'si è sentita pure male ': 'Silà sotto piegata a terra. ' Chiamate l'ambulanza ',. L'abbiamo lasciata lì e siamo andati ...

"Mi toccava, diceva di volermi bene". Storie di abusi raccontate per strada 9 Luce