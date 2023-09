Mercato Napoli | Maxi offerta per Koopmeiners rifiutata

(Di sabato 9 settembre 2023) L’ultima sessione diè stata molto importante in casaperché il presidente De Laurentiis ha cercato di concludere non poche operazioni. Tra queste anche l’affareche, però, non è andato in porto. L’idea era quella di prelevare Teundall’Atalanta per completare il centrocampo azzurro prima dell’inizio della stagione 2023/2024. Ad ogni L'articolo

... la compagnia teatrale Cercamond dicon "De(ath)livery" e "le partenze intelligenti" di Roma ... che attraverso via sott'arco svelano l'antica piazza delantistante la fontana monumentale ...(Voto 6,5; Acquisti 104 milioni; Cessioni 77,5 milioni) Campioni d'Italia con umori ... Si potrebbe dire che il, fatto più di conferme, riflette un po' il cambio sulla panchina che ha ......CARICA E UN CLASSE 2004 PER BLINDARE LA PORTA La linea che la Leon ha scelto di seguire sul... con svariate presenze in Serie D e ben 5 gettoni con la Primavera delnella stagione 2010 - ...

Koopmeiners-Napoli, clamorosa indiscrezione: è successo negli ... Spazio Napoli

L'ultima sessione di mercato è stata molto importante in casa Napoli perché il presidente De Laurentiis ha cercato di concludere non poche operazioni. Tra ...Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato in esclusiva a Radio FirenzeViola durante "Firenze in Campo". Come si arriva a questa prima partita ...