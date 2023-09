Memorandum Bologna | stretta collaborazione tra Pegaso e Fondazione Golinelli

ROMA " "Il partenariato strategico abbraccia tanti settori ed è quindi più importante di singoli accordi bilaterali quali la Via della Seta,che dal nostro punto di vista ha prodotto fin qui risultati non soddisfacenti in termini di esportazioni ed investimenti. Ho comunque detto agli interlocutori cinesi che il Governo deciderà ...Ha firmato und'intesa con Saipem per l'uso di carburanti biogenici, un accordo con ...5 milioni di clienti e una flotta di circa tremila veicoli tra Milano, Roma, Torino,e Firenze. ...'A seguito di un'indiscrezione, rispetto alla creazione di un hub nella sede di via- ... quando ancora ilnon ha completato il proprio procedimento in sede europea. Tutto ciò fa ben ...

ECA e Uefa, c'è la firma su un rinnovato Memorandum d'intesa fino ... Sky Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...