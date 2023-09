Meloni vede Modi e spiega a Li l' addio alla Via della Seta Ultimo difficile tentativo per spingere Franco alla Bei

(Di sabato 9 settembre 2023) Agenda fitta per la premier: bilaterale col padrone di casa, poi il faccia a faccia con il cinese Li Qiang. Biden eannunceranno un progetto su Golfo Persico e Asia, in concorrenza con la Cina Segui su affaritaliani.it

Viviamo in un Paese cheaumentare le proprie disuguaglianze. Senza lavoro, sanità e scuola il rischio è che le condizioni peggiorino. Però mi sembra che non siano le priorità del Governo: ...La frase - polemica è stata additata come parte di una narrazione chele vittime di violenza ... Giorgiaha preso parola e ha difeso Giambruno , sottolineando infine una questione ben più ...Una via senza uscita Tace, anche presidente dei conservatori e riformisti europei; vorrebbe ... Essanell'unione più stretta lo svantaggio dell'apparente perdita di una sovranità già persa, ...

G20, Meloni vede Sunak e Li Quiang oltre a Modi Il Sole 24 ORE

Nel corso dell’ ultima conferenza stampa tenuta dalla Presidente del Consiglio, un giornalista ha chiesto a Giorgia Meloni di commentare le esternazioni del suo compagno, il giornalista Andrea Giambru ...Il commissario era stato criticato dal governo italiano. Dombrovskis sul Pil alla conferenza di Vilnius: «L’andamento economico resta critico, ma ci sono anche i segnali positivi» ...