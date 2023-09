Meloni non ha paura di Putin e denuncia al G20 il ricatto russo al mondo

Leggi su iltempo

(Di sabato 9 settembre 2023) Un discorso da leader. Autentico, senza tanti fronzoli, dritta al cuore dei problemi. Il presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento alla prima sessione del G20, dedicata a clima, ambiente, energia e sviluppo sostenibile intitolata One earth ha sviscerato molti temi. Da vero statista. “Il nesso clima-energia è sempre più importante in una fase nella quale ilcontinua ad affrontare gli effetti a cascata della crisi innescata dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina e dall'uso delle forniture energetiche come un'arma dida parte di Mosca”. Al tempo stesso, secondo il leader di Fratelli d'Italia, è necessario evitare “approcci troppo radicali o asimmetrici che potrebbero provocare squilibri pericolosi. Nella transizione ecologica e nella transizione energetica in cui siamo, in modi diversi, tutti ...