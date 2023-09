Meloni incontra Li | Comune intenzione di consolidare il dialogo  

Leggi su agi

(Di sabato 9 settembre 2023) AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto oggi a margine dei lavori del Vertice G20 di New Delhi, un incontro con il primo ministro della Repubblica Popolare Cinese, Li Qiang: "Prima occasione di contatto diretto tra i due capi di Governo, il colloquio ha confermato ladie approfondire iltra Roma e Pechino sulle principali questioni bilaterali e internazionali". Lo fa sapere palazzo Chigi. "Forti entrambe di una storia millenaria, Italia e Cina condividono un Partenariato Strategico Globale di cui il prossimo anno ricorrerà il ventesimo anniversario e che costituirà il faro per l'avanzamento dell'amicizia e della collaborazione tra le due Nazioni in ogni settore diinteresse", aggiunge palazzo Chigi.