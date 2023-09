Meloni incontra il Primo Ministro cinese in India

C'è ancora tanto lavoro da fare ma i primi passi disembrano essere quelli giusti. " Forti entrambe di una storia millenaria, Italia e Cina condividono un Partenariato Strategico Globale di ...Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi dopo l'incontro fra la presidente del Consiglio, Giorgia, e il primo ministro della Repubblica Popolare Cinese, Li Qiang, a margine del G20. "Prima ...AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto oggi a margine dei lavori del Vertice G20 di New Delhi, un incontro con il primo ministro della Repubblica Popolare Cinese, Li Qiang: 'Prima occasione di contatto diretto tra i due ...

Vertice G20, il Presidente Meloni incontra il Primo Ministro della Repubblica Popolare Cinese Governo

Come per Francia, Germania e Regno Unito d'altronde Palazzo Chigi comunica che "Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi, al margine dei lavori del Vertice G20 di New Delhi, un ...