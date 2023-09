Meloni al G20 in India | Ridurre divario infrastrutturale nei Paesi a basso e medio reddito

(Di sabato 9 settembre 2023), 09 settembre 2023 "Eccellenze, quando abbiamo lanciato la Partnership per le infrastrutture e gli investimenti globali, poco più di un anno fa, ci siamo impegnati a costruire infrastrutture ...

... le parole del Presidente del Consiglionel corso del suo intervento alin India. / ImmaginiIndiaNel progetto di corridoio economico tra India, Medio Oriente e Europa lanciato al"l'Italia è pronta a giocare un ruolo decisivo, anche perché le compagnie italiane hanno un'...Giorgia, ...L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 18,5 chilometri. Ingv: "Dopo scossa altri 10 eventi, il più forte di magnitudo 4.8".dal: "Pieno sostegno Italia" Devastante terremoto di magnitudo 7 oggi in Marocco . Almeno 1000 i morti e 672 i feriti secondo le ultime news della tv di stato Al Aoula. Tra i feriti, molte ...

AGI/Vista - "Eccellenze, quando abbiamo lanciato la Partnership per le infrastrutture e gli investimenti globali, poco più di un anno fa, ci siamo impegnati a costruire infrastrutture migliori per un ...Sarà una collaborazione "egualitaria e non predatoria" ha detto la presidente del Consiglio nel suo intervento ...