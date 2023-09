Meloni al G20 in India | quali partite dovrà giocare la premier

Leggi su quifinanza

(Di sabato 9 settembre 2023) Gli occhi del mondo sono puntati su New Delhi per il summit fra i big del pianeta. In rappresentanza per l’Italia al G20 inc’è Giorgia. Laè atterrata intorno alle 07:20 (ora italiana) di venerdì 8 settembre. Tanti e tutti importanti i dossier sul tavolo, fra il’incontro con ilcinese Li Qiang a margine del summit sulla posizione italiana nell’ambito della Via della Seta e la posizione del nostro Paese nei confronti delle realtà emergenti in Africa. Giorgiaal G20 inI grandi assenti al G20 2023 sono Putin, Xi Jinping e Zelensky. Al posto del presidente russo c’è il ministro degli Esteri Sergej Lavrov. E il presidente ucraino non è stato invitato a partecipare come ospite a differenza del summit di Bali del 2022. Non è ...