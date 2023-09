Mediterranean Beach Games | l’Italia festeggia le prime medaglie | dal Triathle oro e argento

(Di sabato 9 settembre 2023) Creta – Arriva la prima medaglia delai2023 in svolgimento a Creta e lo fa Alice Rinaudo. L’Azzurra vince l’dopo un testa a testa con la francese Clemence Reboisson nella disciplina del, derivata dal Pentathlon Moderno. L’oro azzurro è andato invece a Emanuele Tromboni, che ha fatto la differenza al poligono tagliando il traguardo prima degli altri avversari con 17’16”. Settimo posto per Daniele Colasanti e dodicesimo per Valerio Grasselli. (foto@coni.it) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è ...

La delegazione biancazzurra impegnata nella terza edizione deiGames è arrivata a Creta nel primo pomeriggio e questa sera, alle 20:30 ora locale, sfilerà nella cerimonia d'apertura. I due portabandiera saranno Alice Grandi , doppia medaglia ...Si aprirà sabato ad Heraklion (Creta) la terza edizione deiGames , la manifestazione di sport sulla spiaggia rivolta ai Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo che esordì nel 2015 a Pescara. A quattro anni di distanza dall'edizione di ...

