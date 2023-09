Medina Cantalejo si è giustificata davanti al giudice definendo un arbitro un ‘topo’

Leggi su justcalcio

(Di sabato 9 settembre 2023) Calcio iberico: 08/09/2023 ore 21:48 CEST “Ciò che si dice è quando qualcuno all’interno di un gruppo diffamato come il nostro filtra la gente dai media”, difende il presidente della CTA Il caso è in attesa di pronuncia e ora il Tribunale di Madrid dovrà stabilire se la Federazione ha violato i diritti fondamentali dell’in questione dopo la querela di Estrada Fernández Il media ‘Libertad Digital’ ha pubblicato in esclusiva il video della dichiarazione dipresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri della Real Federcalcio spagnola,al Tribunale Sociale n.32 di Madrid durante un processo celebrato a luglio dopo la querela intentata dall’del VAR, Xavier Estrada Fernández. L’ha denunciato di essere ...