MD cerca personale anche senza esperienza in varie regioni | assunzione immediata e possibilità di crescere

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 9 settembre 2023) Una preziosa opportunità di lavoro quella offerta da MD Discount: la riè aperta permansioni. Tutti i dettagli su requisiti e per candidarsi. È una proposta di lavoro da non lasciarsi certamente scappare, tanto più se interessati a fare carriera nel mondo della Grande Distribuzione Organizzata, quella che arriva da un brand molto conosciuto in Italia. Nuove opportunità di lavoro offerte da md discount in tutta Italia (ilovetrading.it)Stiamo parlando della catena di punti vendita MD Discount che attraverso il suo sito ufficiale ha aperto le candidature per molteplici assunzioni e con mansioni differenti l’una dall’altra. MD Discount, selezioni aperte e basta il diploma Un’opportunità importante, in un periodo economicamente difficile come quello che stiamo attraversando per quanto riguarda ...