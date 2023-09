Mbappé non conosce le regole del rugby?

, Griezmann, Dembélé e Upamecano hanno assistito al debutto della Francia nel Mondiale di rugby, una gran vittoria contro la Nuova Zelanda. La stella del Psg, però, reagisce con molto ritardo a ...... ora starebbe pensando di cederlo a titolo definitivo perperderlo poi nel 2025 a parametro 0. ... il Real Madrid studierebbe il colpo per il 2024:e 70 milioni per Lautaro" a "Inter, il Real ...... siamo ora nell'era di Haaland contro"Questo è quello che pensano tutti. Ma attenzione, ... Ma, tornando alla tua domanda,parlo mai di me contro altri giocatori,è il mio modo di essere ...

L'Equipe, 'Mbappé non prolunga e il Psg non ci sta' Agenzia ANSA