Maxi blitz alle Cascine | controlli a tappeto di tutte le forze di polizia

L'operazione è stata coordinata sulla base di quanto emerso dai comitati di pubblica sicurezza col prefetto FerrandinoSecondo una prima ricostruzione, gli autori delsi sarebbero introdotti dai bagni della struttura dopo aver manomesso il sistema di allarme. Lo riporta 'Corriere della sera'. Unfurto è ...... operazioni " di bonifica " per " ripristinare legalità e sicurezza " e " far sentire forte la presenza dello Stato ai cittadini " " come la premier ha ribattezzato ildi Caivano " non ...

L’operazione è stata coordinata sulla base di quanto emerso dai comitati di pubblica sicurezza col prefetto Ferrandino ...Si sono introdotti indisturbati dai bagni. Così all'ospedale di Viterbo sono spariti farmaci per 200 mila euro, e non sarebbe la prima volta ...